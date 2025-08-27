Фото: ілюстративне

Про це народна депутатка Мар’яна Безугла написала у Facebook-дописі, передає RegioNews.

За її словами, таке рішення має як позитивні, так і ризикові наслідки для країни.

Безугла зазначила, що "батьки масово вивозять хлопців після закінчення школи, і це шанс, що більше молоді залишиться в країні та вступить до українських вишів, знайде себе тут у найближчі роки. Частина точно прийме рішення долучитися до війська на контракт, хай би яким цей відсоток не був, але він може бути більшим, ніж без цього рішення". Водночас, вона звертає увагу на ризик масового виїзду молоді за кордон.

Депутатка підкреслила, що рішення треба розглядати у контексті політики держави:

"Якщо це політика затяжної війни і поступового відновлення країни, у якої є майбутнє з масштабним відновленням вже через кілька років, то, знову ж, таке рішення може виглядати доволі логічним. Але якщо озирнутися довкола з широко відкритими очима, побачимо, що ніяких реальних перспектив миру чи масштабного відновлення наразі немає, а майбутнє країни напряму залежить від успіхів сил оборони".

На її думку, для ефективності оборони та реформування армії потрібно було б мобілізувати громадян із 18 років, що дозволило б створити сучасніші бойові підрозділи. Безугла також наголосила, що "без пришвидшення темпу, без масової "молодої" реформи війська і без нових сміливих та продуманих контрнаступальних операцій ми залишимось у замкненому колі згасання і вигравання часу для світу".

Депутатка закликає до чіткого визначення стратегії та обговорення того, яким чином Україна планує поєднувати мобілізацію молоді, оборону та перспективи відновлення країни.

Нагадаємо, Кабмін дозволив чоловікам віком 18-22 років виїжджати за кордон за новими правилами. Відповідна постанова вже опублікована на урядовому сайті, а МВС уточнило умови перетину кордону та необхідні документи для виїзду.