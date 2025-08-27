10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 16:52

Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий

27 августа 2025, 16:52
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Преступная группировка мошенническим путем завладела средствами четырех предприятий на сумму более 70 млн грн и пыталась получить еще около 52 млн грн

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В состав организации входило более 15 человек, среди которых были ранее судимые. Руководил группой житель Днепра, а помощь оказывали работники Восточного межрегионального управления ГНС.

Согласно данным следствия, группировка действовала по отработанному алгоритму по всей территории Украины. Из-за коррупционных связей в налоговой службе они получали данные о компаниях. Далее злоумышленники производили поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий. Представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, они убеждали производителей сельхозпродукции заключать договоры по завышенным ценам.

Полученные средства перечислялись на подставные счета и снимались наличными, часто под видом выплаты "заработной платы". Для прикрытия сделок оформляли фальшивые бухгалтерские документы. Действия участников квалифицированы по статьям 190, 200, 209, 255 и 358 Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отдельно завершено расследование относительно трех сотрудников Восточного межрегионального управления ГНС, которые передавали служебную информацию одному из участников группировки. Они незаконно скопировали данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины – несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем.

Ранее сообщалось, в Одессе правоохранители задержали группу вооруженных лиц, которые нападали на предпринимателей в форме военных. Подозреваемых удалось схватить "на горячем" - в момент, когда они проникали в дом очередной жертвы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенники группировка криминал преступная группа предприниматели задержание
В Ровенской области мужчина за $6500 инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы
27 августа 2025, 16:27
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 09:58
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
"Новая почта" изменила правила доставки в США
27 августа 2025, 16:35
В Ровенской области мужчина за $6500 инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы
27 августа 2025, 16:27
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
На Прикарпатье в горах обнаружили человеческий скелет
27 августа 2025, 15:45
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов: что известно
27 августа 2025, 15:37
В Хмельницкой области государство возобновило контроль над 20 тыс. га ценных земель на 1,8 млрд грн
27 августа 2025, 15:30
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств
27 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »