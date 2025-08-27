Фото: ДБР

Преступная группировка мошенническим путем завладела средствами четырех предприятий на сумму более 70 млн грн и пыталась получить еще около 52 млн грн

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

В состав организации входило более 15 человек, среди которых были ранее судимые. Руководил группой житель Днепра, а помощь оказывали работники Восточного межрегионального управления ГНС.

Согласно данным следствия, группировка действовала по отработанному алгоритму по всей территории Украины. Из-за коррупционных связей в налоговой службе они получали данные о компаниях. Далее злоумышленники производили поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий. Представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, они убеждали производителей сельхозпродукции заключать договоры по завышенным ценам.

Полученные средства перечислялись на подставные счета и снимались наличными, часто под видом выплаты "заработной платы". Для прикрытия сделок оформляли фальшивые бухгалтерские документы. Действия участников квалифицированы по статьям 190, 200, 209, 255 и 358 Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отдельно завершено расследование относительно трех сотрудников Восточного межрегионального управления ГНС, которые передавали служебную информацию одному из участников группировки. Они незаконно скопировали данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины – несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем.

