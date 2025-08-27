10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 14:59

Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом

27 августа 2025, 14:59
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция Днепропетровщины задержала женщину за незаконное хранение боевой гранаты

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Самаровском районе полиция задержала женщину, незаконно хранившую боевую гранату. Инцидент произошел 27 июля, когда на автодороге у села Песчанка правоохранители остановили мотоцикл "ЯВА" за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов 35-летняя пассажирка сообщила о наличии запрещенных предметов в сумке.

Изъятое направили на экспертизу

При осмотре сумки полицейские обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Изъятое было направлено на экспертное исследование для подтверждения взрывоопасности и законности хранения.

Женщину задержали на дороге

Досудебное расследование установило, что в марте 2025 года женщина нашла корпус гранаты с запалом в лесополосе Самаровского района и незаконно присвоила его. В течение нескольких месяцев она хранила и переносила взрывоопасные предметы без разрешения.

По факту уголовного правонарушения женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Донецкой области военный продавал похищенные гранаты и гранатометы. Всего задокументировано сбыт 35 гранат и 12 гранатометов на сумму более 1,7 млн грн.

