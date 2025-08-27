10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 16:52

Житель Дніпра очолив злочинну організацію, яка заволодіння понад 70 млн грн агропідприємств

27 серпня 2025, 16:52
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Злочинне угруповання шахрайським шляхом заволоділо коштами чотирьох підприємств на суму понад 70 млн грн та намагалося отримати ще близько 52 млн грн

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

До складу організації входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі. Керував групою мешканець Дніпра, а допомогу надавали працівники Східного міжрегіонального управління ДПС.

За даними слідства, угруповання діяло за відпрацьованим алгоритмом по всій території України. Через корупційні зв’язки в податковій службі вони отримували дані про компанії. Далі зловмисники виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, вони переконували виробників сільгосппродукції укладати договори за завищеними цінами.

Отримані кошти перераховували на підставні рахунки та знімали готівкою, часто під виглядом виплати "заробітної плати". Для прикриття операцій оформлювали фальшиві бухгалтерські документи. Дії учасників кваліфіковано за статтями 190, 200, 209, 255 та 358 Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окремо завершено розслідування щодо трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали службову інформацію одному з учасників угруповання. Вони незаконно скопіювали дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем.

Раніше повідомлялося, в Одесі правоохоронці затримали групу озброєних осіб, які нападали на підприємців у формі військових. Підозрюваних вдалося схопити "на гарячому" - у момент, коли вони проникали до оселі чергової жертви.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахраї угрупування кримінал злочинна група підприємці затримання
На Рівненщині чоловік за $6500 інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону
27 серпня 2025, 16:27
Небезпечна знахідка: на Дніпропетровщині жінка носила у сумці бойову гранату з запалом
27 серпня 2025, 14:59
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 09:58
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
Одна з політичних партій вирішила саморозпуститися
27 серпня 2025, 16:59
"Нова пошта" змінила правила доставки до США
27 серпня 2025, 16:35
На Рівненщині чоловік за $6500 інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону
27 серпня 2025, 16:27
Хлопці 18-22 років зможуть виїжджати з України вже завтра - постанова Кабміну
27 серпня 2025, 15:54
На Прикарпатті у горах виявили людський скелет
27 серпня 2025, 15:45
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: що відомо
27 серпня 2025, 15:37
На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн
27 серпня 2025, 15:30
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »