Фото: ДБР

Злочинне угруповання шахрайським шляхом заволоділо коштами чотирьох підприємств на суму понад 70 млн грн та намагалося отримати ще близько 52 млн грн

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

До складу організації входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі. Керував групою мешканець Дніпра, а допомогу надавали працівники Східного міжрегіонального управління ДПС.

За даними слідства, угруповання діяло за відпрацьованим алгоритмом по всій території України. Через корупційні зв’язки в податковій службі вони отримували дані про компанії. Далі зловмисники виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, вони переконували виробників сільгосппродукції укладати договори за завищеними цінами.

Отримані кошти перераховували на підставні рахунки та знімали готівкою, часто під виглядом виплати "заробітної плати". Для прикриття операцій оформлювали фальшиві бухгалтерські документи. Дії учасників кваліфіковано за статтями 190, 200, 209, 255 та 358 Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окремо завершено розслідування щодо трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали службову інформацію одному з учасників угруповання. Вони незаконно скопіювали дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем.

Раніше повідомлялося, в Одесі правоохоронці затримали групу озброєних осіб, які нападали на підприємців у формі військових. Підозрюваних вдалося схопити "на гарячому" - у момент, коли вони проникали до оселі чергової жертви.