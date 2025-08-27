Фото: Кабмін

Від завтра українські чоловіки віком 18-22 років отримають можливість легально виїжджати за кордон за новими правилами Кабміну

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України, передає RegioNews.

Відповідна постанова Кабінету міністрів опублікована на офіційному сайті уряду та набирає чинності наступного дня після публікації.

Міністерство внутрішніх справ уточнило умови перетину кордону. Для виїзду необхідно мати дійсний паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі і пред’являється на вимогу прикордонників.

Водночас, постанова не поширюється на осіб, які обіймають певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Для них виїзд за кордон можливий лише у службове відрядження.

Раніше Кабмін дозволив виїзд тільки для чоловіків до 21 року включно. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що після бурхливих обговорень у соцмережах уряд швидко оновив документ, розширивши віковий діапазон до 22 років включно.

