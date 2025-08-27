Ілюстративне фото: pixabay

В ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами по цивільній інфраструктурі України

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, інформує RegioNews.

Під ударами опинилися об’єкти енергетики та газотранспортної системи у шести областях – на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.

У Сумах близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій, що призвело до знеструмлення значної частини міста та промислових підприємств.

На Полтавщині ворог завдав значних ушкоджень об’єктам газотранспортної інфраструктури.

Наразі триває оцінка збитків, на місцях працюють аварійні та рятувальні служби. Енергетики й газовики вже відновлюють постачання.

У Мінерго заявили, що ці атаки – черговий акт енергетичного терору РФ, спрямований проти мирного населення напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня російські військові атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила або подавила 74 ворожі дрони на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання 21 дрона у дев’яти локаціях.