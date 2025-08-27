10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 10:11

У ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон

27 серпня 2025, 10:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Напередодні уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Втім Демченко наголосив, що наразі документ не оприлюднений.

Речник ДПСУ зазначив, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", – заявив він.

Нагадаємо, 26 серпня Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ виїзд за кордон суспільство кордон чоловіки віком 18-22
Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років
26 серпня 2025, 14:38
Свириденко пояснила, чому її брат не повернувся з-за кордону після 2022 року
26 серпня 2025, 08:56
Рада розгляне законопроєкт, який дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
22 серпня 2025, 19:14
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40
Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
27 серпня 2025, 10:39
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »