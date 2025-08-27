У ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Напередодні уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Втім Демченко наголосив, що наразі документ не оприлюднений.

Речник ДПСУ зазначив, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", – заявив він.

Нагадаємо, 26 серпня Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.