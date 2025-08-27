01:55  27 серпня
Тарас Тополя подав до суду на Безуглу
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
27 серпня 2025, 01:55

Тарас Тополя подав до суду на Безуглу

27 серпня 2025, 01:55
Фото з відкритих джерел
Читайте также
Артист вирішив оскаржити в суді заяви про нього від народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона раніше звинувачувала його у "фейкові мобілізації"

Про це повідомляє OBOZ.UA, передає RegioNews.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя подав позов для спростування наклепницької інформації. Йдеться про ситуацію, коли народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила його у фейковій мобілізації. За словами артиста, вона буде нести за це відповідальність у суді.

Також він розповів, що гроші, які він зібрав на "психіатричну підтримку", будуть спрямовані на допомогу дітям загиблих бійців 130-го батальйону. Нагадаємо, що ці гроші музикант спочатку хотів запропонувати "на психіатричну допомогу Безуглій". За його словами, вона відповіла, що вона "хоче витратити ці кошти на інші потреби".

"У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку, оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно - підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти будуть спрямовані саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі", - каже Тарас Тополя.

Нагадаємо, 23 червня під час нічного обстрілу Києва постраждала квартира українського співака і лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

На новину відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона назвала руйнування квартири співака "кармою" та звинуватила музиканта у "фейковій службі" в армії.

У відповідь співак оголосив про збір коштів на психіатра нардепці.

Безугла Мар'яна Тарас Тополя
