27 августа 2025, 01:30

В Украине начали тестировать сервис базовой соцпомощи

27 августа 2025, 01:30
Фото: Михаил Федоров
На платформе "Действие" появится сервис социальной помощи. Известно, что он будет объединять все социальные выплаты

Об этом сообщает Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам Министра цифровой трансформации, аналогов такого сервиса еще нет в других странах. Он объяснил, что это комплексная услуга, которая будет объединять все социальные выплаты в одну.

То есть, сервис предназначен для граждан, получающих разные соцвыплаты от государства: помощь малоимущим семьям; выплаты на детей одиноким матерям; временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Напомним, ранее министр анонсировал новые сервисы для портала "Действие". В частности, это "еНотариат", "еАкциз", "Путь раненого". На портале появится искусственный интеллект, который будет консультировать украинцев о различных услугах.

Дія Минцифры
