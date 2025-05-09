Без ЦНАПа и бумаг: в приложение "Дия" вернули популярные услуги

diia.gov.ua

В приложении и на портале "Дия" снова заработали две важные услуги, связанные с изменением места жительства

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, теперь граждане могут:

Сменить место жительства онлайн — без бумажных документов и посещения ЦНАПа; Сняться с места жительства — услуга, которая будет особенно полезна студентам, которые завершают обучениеи уезжают из общежития.

Федоров подчеркнул, что процесс занимает всего несколько минут, если регистрация происходит в собственном жилье или в доме единоличного собственника. В этом случае сервис работает автоматически.

Напомним, вскоре в приложении "Дия" станет доступна новая цифровая услуга — замена свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).

Ранее в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении появится 10 новых услуг.