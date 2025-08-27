01:55  27 серпня
27 серпня 2025, 01:30

В Україні почали тестувати сервіс базової соцдопомоги онлайн

27 серпня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото: Михайло Федоров
Читайте также
на русском языке

На платформі "Дія" з'явиться сервіс соціальної допомоги. Відомо, що він буде об'єднувати всі соціальні виплати

Про це повідомляє Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами міністра цифрової трансформації, аналогів такого сервісу ще немає в інших країнах. Він пояснив, що це комплексна послуга, яка буде об'єднувати всі соціальні виплати в одну.

Тобто, сервіс призначений для громадян, які отримують різні соцвиплати від держави: допомогу малозабезпеченим сім’ям; виплати на дітей одиноким матерям; тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцеперебування невідоме.

Нагадаємо, раніше міністр анонсував нові сервіси для порталу "Дія". Зокрема, це "еНотаріат", "еАкциз", "Шлях пораненого". На порталі з'явиться штучний інтелект, який буде консультувати українців про різні послуги.

