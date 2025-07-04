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04 июля 2025, 20:45

В "Дія" уже начали принимать отчеты от ФЛП: кому нужно успеть до августа

04 июля 2025, 20:45
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В Украине стали принимать отчеты от предпринимателей. Речь идет об отдельной группе

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Уже с 1 июля ФЛП 3 группы могут подавать отчеты через "Дія" за ІІ квартал. Речь идет о тех предпринимателях, у которых нет наемных работников, со ставкой единого налога 5%, оборотом до 9,3 миллиона гривен.

Как подать декларацию. Делать это нужно в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала – до 11 августа 2025 года включительно. ЕСВ оплачивается в течение 20 дней после завершения квартиры. Как это сделать:

  • Авторизоваться в личном кабинете на "Дія";
  • Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги;
  • Выбрать – Отчеты и декларации, затем – Декларация;
  • Указать сумму дохода;
  • Проверьте отчет и измените его при необходимости;
  • Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

Напомним, ранее у "Дія" появилась новая услуга. Речь идет о возможности заменить технический паспорт для автомобиля онлайн. Теперь владельцы авто могут заменять документ без посещения сервисного центра.

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