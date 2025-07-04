В "Дія" уже начали принимать отчеты от ФЛП: кому нужно успеть до августа
В Украине стали принимать отчеты от предпринимателей. Речь идет об отдельной группе
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.
Уже с 1 июля ФЛП 3 группы могут подавать отчеты через "Дія" за ІІ квартал. Речь идет о тех предпринимателях, у которых нет наемных работников, со ставкой единого налога 5%, оборотом до 9,3 миллиона гривен.
Как подать декларацию. Делать это нужно в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала – до 11 августа 2025 года включительно. ЕСВ оплачивается в течение 20 дней после завершения квартиры. Как это сделать:
- Авторизоваться в личном кабинете на "Дія";
- Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги;
- Выбрать – Отчеты и декларации, затем – Декларация;
- Указать сумму дохода;
- Проверьте отчет и измените его при необходимости;
- Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.
Напомним, ранее у "Дія" появилась новая услуга. Речь идет о возможности заменить технический паспорт для автомобиля онлайн. Теперь владельцы авто могут заменять документ без посещения сервисного центра.