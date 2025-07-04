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В Украине стали принимать отчеты от предпринимателей. Речь идет об отдельной группе

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Уже с 1 июля ФЛП 3 группы могут подавать отчеты через "Дія" за ІІ квартал. Речь идет о тех предпринимателях, у которых нет наемных работников, со ставкой единого налога 5%, оборотом до 9,3 миллиона гривен.

Как подать декларацию. Делать это нужно в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала – до 11 августа 2025 года включительно. ЕСВ оплачивается в течение 20 дней после завершения квартиры. Как это сделать:

Авторизоваться в личном кабинете на "Дія";

Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги;

Выбрать – Отчеты и декларации, затем – Декларация;

Указать сумму дохода;

Проверьте отчет и измените его при необходимости;

Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

Напомним, ранее у "Дія" появилась новая услуга. Речь идет о возможности заменить технический паспорт для автомобиля онлайн. Теперь владельцы авто могут заменять документ без посещения сервисного центра.