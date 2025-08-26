Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
Німеччина, Польща та Чехія стануть першими країнами, щодо яких застосовуватимуть норми закону про множинне громадянство
Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців.
"Першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США", – йдеться в повідомленні.
На думку Зеленського, це крок для ще більшої єдності українців у світі.
Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні набув чинності закон, який дозволяє мати одночасно кілька громадянств. Документ офіційно закріплює можливість належності до громадянства двох і більше держав, але лише за визначених умов.
