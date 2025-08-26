20:29  26 серпня
26 серпня 2025, 22:40

Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України

26 серпня 2025, 22:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Німеччина, Польща та Чехія стануть першими країнами, щодо яких застосовуватимуть норми закону про множинне громадянство

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

"Першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США", – йдеться в повідомленні.

На думку Зеленського, це крок для ще більшої єдності українців у світі.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні набув чинності закон, який дозволяє мати одночасно кілька громадянств. Документ офіційно закріплює можливість належності до громадянства двох і більше держав, але лише за визначених умов.

