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15 июля 2025, 16:46

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве: основные условия

15 июля 2025, 16:46
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фото: из открытых источников
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В Украине вступил в силу закон, позволяющий иметь одновременно несколько гражданств

Об этом Глава государства сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Нововведение официально закрепляет возможность принадлежности к гражданству двух и более государств, но только в определенных условиях.

Закон предусматривает, что множественное гражданство разрешено только в том случае, если второе государство входит в специальный перечень, утвержденный Кабинетом Министров. При этом правительство будет учитывать факторы членства в Евросоюзе и наличие санкций против Российской Федерации. Также иностранцы из таких стран, которые хотят получить украинское гражданство, должны будут сдать обязательные экзамены по языку, истории и Конституции - без привилегий.

Особые условия закреплены для иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Теперь иностранные военнослужащие, проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины во время военного положения, смогут претендовать на гражданство после одного года службы.

Этот закон открывает новые юридические возможности для сограждан, живущих за границей, и в то же время устанавливает четкие правила для иностранцев, стремящихся стать украинцами.

Ранее сообщалось, решение Верховной Рады о множественном гражданстве - абсурд и нарушение Конституции Украины.

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гражданство Украина множественное гражданство двойное гражданство закон Зеленский
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