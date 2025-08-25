Известного американского актера и режиссера внесли в базу "Миротворец"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Миротворец".

Как отмечается, режиссера обвиняют в публичной поддержке российской агрессии и сознательном участии в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны.

Напомним, как писали российские медиа Аллен 24 августа принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной недели кино, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. После этого Министерство иностранных дел Украины осудило участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

