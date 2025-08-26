Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами американського режисера: названа причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Театри почали відмовлятися від вистав за мотивами Вуді Аллена

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Hromadske.

Як зазначається, декілька великих театрів оголосили про скасування вистав за мотивами сценаріїв американського режисера Вуді Аллена, який нещодавно онлайн взяв участь у московському тижні кіно.

Зокрема у Львові Національний театр імені Марії Заньковецької вирішив поки не показувати мюзикл "Кулі над Бродвеєм", створений на основі сценарію однойменного фільму Аллена.

Чернівецький обласний музично-драматичний театр імен Ольги Кобилянської скасував показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", а Молодий театр у Києві призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв" за п’єсою Аллена. "

Також керівництво театрів засудило участь Аллена у московському міжнародному тижні кіно в РФ.

Нагадаємо, відомого американського актора та режисера Вуді Аллена внесли до бази "Миротворець". Його звинувачують у публічній підтримці російської агресії та свідомій участі у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни.