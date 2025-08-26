20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 21:09

Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами американського режисера: названа причина

26 серпня 2025, 21:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Театри почали відмовлятися від вистав за мотивами Вуді Аллена

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Hromadske.

Як зазначається, декілька великих театрів оголосили про скасування вистав за мотивами сценаріїв американського режисера Вуді Аллена, який нещодавно онлайн взяв участь у московському тижні кіно.

Зокрема у Львові Національний театр імені Марії Заньковецької вирішив поки не показувати мюзикл "Кулі над Бродвеєм", створений на основі сценарію однойменного фільму Аллена.

Чернівецький обласний музично-драматичний театр імен Ольги Кобилянської скасував показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", а Молодий театр у Києві призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв" за п’єсою Аллена. "

Також керівництво театрів засудило участь Аллена у московському міжнародному тижні кіно в РФ.

Нагадаємо, відомого американського актора та режисера Вуді Аллена внесли до бази "Миротворець". Його звинувачують у публічній підтримці російської агресії та свідомій участі у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кіно суспільство театр Вуді Аллен
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 04:10
Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі
16 серпня 2025, 01:00
На кінофестивалі в Канаді буде український стенд
14 серпня 2025, 01:30
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59
Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36
Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну
26 серпня 2025, 20:45
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
26 серпня 2025, 20:29
Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
26 серпня 2025, 20:24
У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05
Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому
26 серпня 2025, 19:52
На Запоріжжі сталась масштабна пожежа
26 серпня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »