20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 20:24

Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

26 серпня 2025, 20:24
Фото з відкритих джерел
Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Тепер більше чоловіків можуть виїхати за кордон

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Важливо, що це стосується абсолютно всіх чоловіків цього віку.

"Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - пише Юлія Свириденко.

Слід зазначити, що 22 серпня Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно з документом, порушники ризикують отримати штраф до 170 тис. грн або ув’язнення на термін до трьох років.

