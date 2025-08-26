Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Із січня по липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору

Як передає RegioNews, про це повідомила Державна податкова служба.

У відомстві зазначили, що це майже на 47 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними податкової, регіонами-лідерами стали:

Київ – 42,5 млн грн;

Львівська – 33,2 млн грн;

Івано-Франківська – 26,1 млн грн;

Закарпатська області –15,3 млн грн.

Нагадаємо, туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

