Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
Із січня по липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору
Як передає RegioNews, про це повідомила Державна податкова служба.
У відомстві зазначили, що це майже на 47 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними податкової, регіонами-лідерами стали:
- Київ – 42,5 млн грн;
- Львівська – 33,2 млн грн;
- Івано-Франківська – 26,1 млн грн;
- Закарпатська області –15,3 млн грн.
Нагадаємо, туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
