26 серпня 2025, 19:31

Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше

26 серпня 2025, 19:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Із січня по липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору

Як передає RegioNews, про це повідомила Державна податкова служба.

У відомстві зазначили, що це майже на 47 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними податкової, регіонами-лідерами стали:

  • Київ – 42,5 млн грн;
  • Львівська – 33,2 млн грн;
  • Івано-Франківська – 26,1 млн грн;
  • Закарпатська області –15,3 млн грн.

Нагадаємо, туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Як повідомлялось, українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 мільйонів. Наразі на OnlyFans працює близько 5 тисяч громадян України.

