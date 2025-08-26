В Україну після похолодання повертається спека
Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, уже в середу завтра в Україні очікується вдень +22…+27 градусів, на півночі буде +19…+22 градуси.
Опади 27-го серпня малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ.
У Києві у середу буде сухо і тепло, до +22 градусів.
"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", – підсумувала Н.Діденко.
Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що ночі в Україні стануть значно холоднішими. Подекуди температура повітря опуститься нижче +10 градусів.
