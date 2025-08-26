13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 15:29

У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него

26 августа 2025, 15:29
фото: facebook.com/PatriarchPhilaret
В Православной церкви Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья патриарха Филарета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ПЦУ.

Во вторник, 26 августа, пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (УПЦ) обнародовала призыв к молитве о почетном патриархе Филарете.

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", – говорится в сообщении.

Впоследствии в УПЦ заявили, что состояние здоровья Святейшего Патриарха Филарета удовлетворительное, он находится на плановом обследовании и лечении.

"Просим, ​​как всегда, возносить молитвы за здоровье нашего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета", – добавили в УПЦ.

Напомним, несколько лет назад патриарх Филарет болел коронавирусом. Тогда его госпитализировали.

УПЦ религия Филарет здоровье общество
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
