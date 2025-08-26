У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него
В Православной церкви Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья патриарха Филарета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ПЦУ.
Во вторник, 26 августа, пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (УПЦ) обнародовала призыв к молитве о почетном патриархе Филарете.
"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", – говорится в сообщении.
Впоследствии в УПЦ заявили, что состояние здоровья Святейшего Патриарха Филарета удовлетворительное, он находится на плановом обследовании и лечении.
"Просим, как всегда, возносить молитвы за здоровье нашего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета", – добавили в УПЦ.
Напомним, несколько лет назад патриарх Филарет болел коронавирусом. Тогда его госпитализировали.