У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него

В Православной церкви Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья патриарха Филарета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ПЦУ.

Во вторник, 26 августа, пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (УПЦ) обнародовала призыв к молитве о почетном патриархе Филарете.

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", – говорится в сообщении.

Впоследствии в УПЦ заявили, что состояние здоровья Святейшего Патриарха Филарета удовлетворительное, он находится на плановом обследовании и лечении.

"Просим, ​​как всегда, возносить молитвы за здоровье нашего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета", – добавили в УПЦ.

Напомним, несколько лет назад патриарх Филарет болел коронавирусом. Тогда его госпитализировали.