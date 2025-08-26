13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 15:29

У 96-річного патріарха Філарета погіршився стан здоров'я, в ПЦУ закликають молитися за нього

26 серпня 2025, 15:29
фото: facebook.com/PatriarchPhilaret
У Православній церкві України повідомили про погіршення стану здоров’я патріарха Філарета

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ПЦУ.

У вівторок, 26 серпня, прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) оприлюднила заклик до молитви про почесного патріарха Філарета.

"У зв’язку з очевидним погіршенням стану здоров’я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров’я", – йдеться в повідомленні.

Згодом в УПЦ заявили, що стан здоров'я Святійшого Патріарха Філарета задовільний, він перебуває на плановому обстеженні і лікуванні.

"Просимо, як завжди, підносити молитви за здоровʼя нашого Предстоятеля - Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета", – додали в УПЦ.

Нагадаємо, кілька років тому патріарх Філарет хворів коронавірусом. Тоді його госпіталізували.

УПЦ релігія Філарет здоров`я суспільство
