26 серпня 2025, 15:08

Державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"

26 серпня 2025, 15:08
Фото: ілюстративне
До держбюджету України перераховано понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у діяльності онлайн-казино "Pin-Up"

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Сьогодні, на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва щодо застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", яке набрало законної сили, Агентство з розшуку та менеджменту активів разом із Міністерством фінансів перерахували до держбюджету 2,6 млрд грн.

У суді прокурори довели винуватість директора казино. Шевченківський районний суд Києва визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію коштів, що належали очолюваному ним товариству.

Передача коштів до бюджету є частиною системної роботи правоохоронних органів із боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні та відновленням державних ресурсів. Відповідні рішення вже набрали чинності і виконуються у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, в Україні заблокували сімох блогерів в Instagram за рекламу онлайн-казино. Рішення ухвалено компанією Meta спільно з державним агентством PlayCity.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
