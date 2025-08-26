Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Сьогодні, на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва щодо застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", яке набрало законної сили, Агентство з розшуку та менеджменту активів разом із Міністерством фінансів перерахували до держбюджету 2,6 млрд грн.

У суді прокурори довели винуватість директора казино. Шевченківський районний суд Києва визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію коштів, що належали очолюваному ним товариству.

Передача коштів до бюджету є частиною системної роботи правоохоронних органів із боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні та відновленням державних ресурсів. Відповідні рішення вже набрали чинності і виконуються у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, в Україні заблокували сімох блогерів в Instagram за рекламу онлайн-казино. Рішення ухвалено компанією Meta спільно з державним агентством PlayCity.