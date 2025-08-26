Державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"
До держбюджету України перераховано понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у діяльності онлайн-казино "Pin-Up"
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Сьогодні, на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва щодо застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", яке набрало законної сили, Агентство з розшуку та менеджменту активів разом із Міністерством фінансів перерахували до держбюджету 2,6 млрд грн.
У суді прокурори довели винуватість директора казино. Шевченківський районний суд Києва визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію коштів, що належали очолюваному ним товариству.
Передача коштів до бюджету є частиною системної роботи правоохоронних органів із боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні та відновленням державних ресурсів. Відповідні рішення вже набрали чинності і виконуються у повному обсязі.
Раніше повідомлялося, в Україні заблокували сімох блогерів в Instagram за рекламу онлайн-казино. Рішення ухвалено компанією Meta спільно з державним агентством PlayCity.