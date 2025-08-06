В Украине заблокировали семерых блогеров в Instagram за рекламу онлайн-казино
В стране усилена борьба с незаконной рекламой игорного бизнеса в соцсетях
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.
Решение приняла компания Meta совместно с государственным агентством PlayCity, которое занимается регулированием сферы игорного бизнеса.
Авторы аккаунтов систематически размещали в Stories видео, где демонстрировали выигрыши в онлайн-казино. К публикациям они также добавляли активные ссылки на сайты игровых сервисов, что прямо противоречит действующему законодательству.
Действующие правила позволяют рекламировать азартные игры исключительно на ограниченных платформах – например, в специализированных печатных изданиях, в приложениях или на сайтах официальных организаторов, а также в ночном телеэфире. При этом контент должен быть маркирован как 21+, содержать четкое предупреждение о рисках игровой зависимости и не содержать призывов к игре или обещаниям быстрого заработка.
Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили деятельность подпольного онлайн-казино, к организации которого причастен местный житель.