Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

В стране усилена борьба с незаконной рекламой игорного бизнеса в соцсетях

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

Решение приняла компания Meta совместно с государственным агентством PlayCity, которое занимается регулированием сферы игорного бизнеса.

Авторы аккаунтов систематически размещали в Stories видео, где демонстрировали выигрыши в онлайн-казино. К публикациям они также добавляли активные ссылки на сайты игровых сервисов, что прямо противоречит действующему законодательству.

Действующие правила позволяют рекламировать азартные игры исключительно на ограниченных платформах – например, в специализированных печатных изданиях, в приложениях или на сайтах официальных организаторов, а также в ночном телеэфире. При этом контент должен быть маркирован как 21+, содержать четкое предупреждение о рисках игровой зависимости и не содержать призывов к игре или обещаниям быстрого заработка.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили деятельность подпольного онлайн-казино, к организации которого причастен местный житель.