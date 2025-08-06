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06 августа 2025, 17:28

В Украине заблокировали семерых блогеров в Instagram за рекламу онлайн-казино

06 августа 2025, 17:28
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Фото: Министерство цифровой трансформации Украины
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В стране усилена борьба с незаконной рекламой игорного бизнеса в соцсетях

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

Решение приняла компания Meta совместно с государственным агентством PlayCity, которое занимается регулированием сферы игорного бизнеса.

Авторы аккаунтов систематически размещали в Stories видео, где демонстрировали выигрыши в онлайн-казино. К публикациям они также добавляли активные ссылки на сайты игровых сервисов, что прямо противоречит действующему законодательству.

Действующие правила позволяют рекламировать азартные игры исключительно на ограниченных платформах – например, в специализированных печатных изданиях, в приложениях или на сайтах официальных организаторов, а также в ночном телеэфире. При этом контент должен быть маркирован как 21+, содержать четкое предупреждение о рисках игровой зависимости и не содержать призывов к игре или обещаниям быстрого заработка.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили деятельность подпольного онлайн-казино, к организации которого причастен местный житель.

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Украина закон реклама казино нарушение Instagram блогер Meta
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