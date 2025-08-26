Фото: ілюстративне

Українська Рада Бізнесу, яка об’єднує 124 бізнес-асоціації та понад 27 тисяч підприємств різних галузей економіки, звернулася до уряду з пропозиціями щодо доповнення Програми дій на 2025–2026 роки

Про це йдеться у листі до Прем’єр-міністра та ключових міністрів бізнес-спільноти, передає RegioNews.

У зверненні зазначається, що проєкт програми містить багато позитивних ініціатив, але потребує доопрацювання у низці напрямів.

Фахівці УРБ підтримали розвиток публічно-приватного партнерства, лібералізацію ринку землі, стимулювання експорту, вдосконалення трудового законодавства та запровадження спеціального економічного режиму на прифронтових територіях. Водночас вони вказали на ризики, зокрема створення нового Державного агентства страхування воєнних ризиків, що, на думку бізнесу, може виявитися неефективним і витратним. Спільнота запропонувала замінити цю структуру частковим субсидуванням добровільного страхування приватними компаніями та використанням Експортно-кредитної агенції.

Крім економічних питань, бізнес-асоціації звернули увагу на важливість розвитку культури та української мови. Пропонується посилити підтримку культурних центрів у містах та громадах, розвиток національного медіа- і кіно-продукту, а також масштабні мовні курси та освітні ініціативи для внутрішньо переміщених осіб і мешканців деокупованих територій. Це, на думку УРБ, сприятиме збереженню національної ідентичності, інформаційній безпеці та розвитку креативної економіки.

Відповідно до листа, бізнес-спільнота закликає Кабінет Міністрів врахувати надані пропозиції при фінальному формуванні Програми дій, щоб забезпечити сталий економічний розвиток, прозорість регулювання та підтримку малого й середнього бізнесу.

