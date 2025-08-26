13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 14:30

Бізнес-спільнота звернулася до уряду з пропозиціями щодо змін у Програмі дій 2025–2026

26 серпня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Українська Рада Бізнесу, яка об’єднує 124 бізнес-асоціації та понад 27 тисяч підприємств різних галузей економіки, звернулася до уряду з пропозиціями щодо доповнення Програми дій на 2025–2026 роки

Про це йдеться у листі до Прем’єр-міністра та ключових міністрів бізнес-спільноти, передає RegioNews.

У зверненні зазначається, що проєкт програми містить багато позитивних ініціатив, але потребує доопрацювання у низці напрямів.

Фахівці УРБ підтримали розвиток публічно-приватного партнерства, лібералізацію ринку землі, стимулювання експорту, вдосконалення трудового законодавства та запровадження спеціального економічного режиму на прифронтових територіях. Водночас вони вказали на ризики, зокрема створення нового Державного агентства страхування воєнних ризиків, що, на думку бізнесу, може виявитися неефективним і витратним. Спільнота запропонувала замінити цю структуру частковим субсидуванням добровільного страхування приватними компаніями та використанням Експортно-кредитної агенції.

Крім економічних питань, бізнес-асоціації звернули увагу на важливість розвитку культури та української мови. Пропонується посилити підтримку культурних центрів у містах та громадах, розвиток національного медіа- і кіно-продукту, а також масштабні мовні курси та освітні ініціативи для внутрішньо переміщених осіб і мешканців деокупованих територій. Це, на думку УРБ, сприятиме збереженню національної ідентичності, інформаційній безпеці та розвитку креативної економіки.

Відповідно до листа, бізнес-спільнота закликає Кабінет Міністрів врахувати надані пропозиції при фінальному формуванні Програми дій, щоб забезпечити сталий економічний розвиток, прозорість регулювання та підтримку малого й середнього бізнесу.

Читайте також: Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
УРБ економіка бізнес уряд Програма культура
Практичні поради для бізнесу: підприємців Харківщини запрошують на семінар
26 серпня 2025, 13:44
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:41
На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників
26 серпня 2025, 14:50
Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років
26 серпня 2025, 14:38
У Харкові судили жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ
26 серпня 2025, 14:29
ТЦК і викрадення людей: що це за свавілля
26 серпня 2025, 14:14
Який вирок виніс суд 10-класнику за крадіжку під час коляди на Івано-Франківщині
26 серпня 2025, 14:01
Практичні поради для бізнесу: підприємців Харківщини запрошують на семінар
26 серпня 2025, 13:44
У Павлограді затримали 19-річну агентку РФ, яка намагалася підірвати авто ЗСУ
26 серпня 2025, 13:35
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
26 серпня 2025, 13:16
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
26 серпня 2025, 12:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »