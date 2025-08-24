Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам директора компании "Киевхлеб" Юрия Левченко, рост стоимости продукции связан с повышением цен на муку, энергоносители и увеличением фонда заработной платы. Он отметил, что большинство хлебопекарных предприятий работают фактически на грани рентабельности, а часть уже терпит убытки.

Левченко также подчеркнул, что после повышения цен в 2024 году на уровне 20% украинцы изменили свои потребительские привычки. Спрос на хлеб простых рецептур вырос, тогда как реализация пшеничных, сдобных и булочных изделий сократилась. Таким образом, маржинальные продукты постепенно теряют рынок.

Среди основных вызовов для отрасли эксперт назвал низкую доходность производства, энергетическую зависимость, падение покупательной способности населения, проблемы с логистикой и ограничения экспорта. Дополнительным фактором давления на рынок становится конкуренция со стороны малых частных предпринимателей.

