12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года

Фото: иллюстративное
Ожидается очередной рост цен на хлебобулочные изделия

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам директора компании "Киевхлеб" Юрия Левченко, рост стоимости продукции связан с повышением цен на муку, энергоносители и увеличением фонда заработной платы. Он отметил, что большинство хлебопекарных предприятий работают фактически на грани рентабельности, а часть уже терпит убытки.

Левченко также подчеркнул, что после повышения цен в 2024 году на уровне 20% украинцы изменили свои потребительские привычки. Спрос на хлеб простых рецептур вырос, тогда как реализация пшеничных, сдобных и булочных изделий сократилась. Таким образом, маржинальные продукты постепенно теряют рынок.

Среди основных вызовов для отрасли эксперт назвал низкую доходность производства, энергетическую зависимость, падение покупательной способности населения, проблемы с логистикой и ограничения экспорта. Дополнительным фактором давления на рынок становится конкуренция со стороны малых частных предпринимателей.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.

хлеб цена подорожание рынок продукты инфляция экономика
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
Харьковщина под ударами авиабомб и дронов: две женщины ранены, разрушены дома
24 августа 2025, 11:17
Силы обороны Украины отбросили врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км
24 августа 2025, 11:03
Норвегия выделяет почти $700 млн на усиление ПВО Украины
24 августа 2025, 10:26
Марк Карни посетил Киев в День Независимости: заявление премьер-министра Канады
24 августа 2025, 09:28
Ночная атака на Украину: сбито почти 50 дронов, есть попадания в 10 локациях
24 августа 2025, 09:06
На границе с Венгрией выросли очереди: пограничники советуют планировать поездки заранее
23 августа 2025, 19:32
На Львовщине на трассе столкнулись Land Rover и Mercedes: оба водителя в больнице
23 августа 2025, 18:55
На Кировоградщине семейная ссора переросла в стрельбу: ранены два человека
23 августа 2025, 18:20
