Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Путиным об ограничении ядерного оружия. В частности, речь шла о Китае.

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, он говорил с российским диктатором "о многих разных вещах". В частности, об ограничении ядерного оружия. Трамп хочет также привлечь Китай.

"У нас его (ядерного оружия) больше всего, у России – второе место, а у Китая – третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит", - сказал президент США.

Также Трамп заявил, что Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, потому что он ему не нравится.

Напомним, ранее Дональд Трамп говорил, что Европа предоставит Украине сильные гарантии безопасности. При этом он добавил, что США также будут играть в этом немаловажную роль.