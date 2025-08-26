07:42  26 серпня
26 серпня 2025, 11:44

Менше гостей, більші чеки: середній рахунок у ресторанах України зріс на 17%

26 серпня 2025, 11:44
Фото: ілюстративне
У першому півріччі 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Про це повідомляє дослідження "Poster", передає RegioNews.

За даними компанії, це зростання стало наслідком підвищення цін, а не збільшення кількості відвідувачів.

Найбільше динаміку показав Львів, де заклади громадського харчування підняли виручку на 7%. Серед форматів харчування лідером стали суші-заклади, які зафіксували 9% зростання доходів.

Суші-заклади залишаються найстабільнішими за відвідуваністю

Водночас ресторани по всій країні зазнали скорочення потоку гостей. У першому півріччі 2025 року відвідуваність знизилася на 9%, при цьому єдиним сегментом, що зберіг рівень попереднього року, стали суші-заклади. В інших форматах падіння коливалося від 7% до 16%.

Середній чек у ресторанах та кафе зріс на 17%

Середній чек у закладах зріс на 17% і тепер становить 171 грн. Найбільше подорожчали бари – до 476 грн (+19%) та кав'ярні – до 108 грн (+18%). У кафе середній рахунок піднявся до 307 грн (+17%), у ресторанах – до 675 грн (+17%). Піцерії тепер в середньому беруть 324 грн (+16%), пекарні – 82 грн (+14%), суші – 670 грн (+12%).

Відвідувачі платять більше за замовлення

Як зазначають експерти, підвищення середнього чеку відображає не зростання споживання, а подорожчання замовлень.

Нагадаємо, в Україні хліб подорожчає ще на 20% до кінця року через зростання цін на борошно, енергоносії та збільшення зарплат. За словами експертів, багато хлібопекарських підприємств працюють на межі рентабельності або вже зазнають збитків.

