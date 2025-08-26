21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 01:30

В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало

26 серпня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні змінились ціни на популярні овочі. Деякі з них суттєво зросли в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні подешевшала морква: зараз ціна становить в середньому 10-13 гривень за кілограм. Ціни на буряки в діапазоні 10-12 гривень за кілограм, в цьому випадку фіксують подорожчання.

При цьому подешевшав помідор: зараз вартість за кілограм в діапазоні 15-38 гривень. Солодкий перець подорожчав: зараз ціни доходять до 25-60 гривень за кілограм.

Кабачок подешевшав: 10-25 гривень за кілограм. Баклажан також став дешевше до 18-30 гривень за кілограм. Опустилися ціни на часник: 50-150 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць зафіксували зміну цін на морожену рибу. Вартість цього продукту зросла в середньому майже на один відсоток, що відчутно позначається на гаманцях споживачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
овочі ціни
В Україні почали змінюватися ціни на капусту
23 серпня 2025, 02:30
В Україні почали дешевшати яблука: що стало причиною
23 серпня 2025, 01:30
Що буде з цінами на картоплю в Україні
22 серпня 2025, 04:50
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі
26 серпня 2025, 02:30
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес
25 серпня 2025, 23:45
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »