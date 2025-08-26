Ілюстративне фото

В Україні змінились ціни на популярні овочі. Деякі з них суттєво зросли в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні подешевшала морква: зараз ціна становить в середньому 10-13 гривень за кілограм. Ціни на буряки в діапазоні 10-12 гривень за кілограм, в цьому випадку фіксують подорожчання.

При цьому подешевшав помідор: зараз вартість за кілограм в діапазоні 15-38 гривень. Солодкий перець подорожчав: зараз ціни доходять до 25-60 гривень за кілограм.

Кабачок подешевшав: 10-25 гривень за кілограм. Баклажан також став дешевше до 18-30 гривень за кілограм. Опустилися ціни на часник: 50-150 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць зафіксували зміну цін на морожену рибу. Вартість цього продукту зросла в середньому майже на один відсоток, що відчутно позначається на гаманцях споживачів.