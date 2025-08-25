На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
В Украине завтра дождь и значительно похолодает
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, дождь ожидается на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и Кропивницком с районами.
На остальной территории Украины без осадков.
Ночью ожидается +7...+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах будет +4...+8 градусов.
В течение дня вторника на севере ожидается +14…+18 градусов, на юге +23…+27 градусов, на остальной территории Украины будет +18…+22 градуса.
"И еще важная деталь – порывистый ветер западного происхождения", – подытожила Н.Диденко.
Напомним, 25 августа в Буковине зафиксировали 5-градусный мороз. Прохладно было в большинстве регионов Украины.
