На Украину надвигается резкое похолодание с дождями

В Украине завтра дождь и значительно похолодает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, дождь ожидается на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и Кропивницком с районами.

На остальной территории Украины без осадков.

Ночью ожидается +7...+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах будет +4...+8 градусов.

В течение дня вторника на севере ожидается +14…+18 градусов, на юге +23…+27 градусов, на остальной территории Украины будет +18…+22 градуса.

"И еще важная деталь – порывистый ветер западного происхождения", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, 25 августа в Буковине зафиксировали 5-градусный мороз. Прохладно было в большинстве регионов Украины.