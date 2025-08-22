Непогода надвигается на Украину: синоптики предупредили о грозах и шквалах

Иллюстративное фото: из открытых источников

С утра в пятницу, 22 августа, синоптики прогнозируют значительные дожди в западных областях: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

Днем непогода сместится на центральную и северную часть страны. В Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для транспорта.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 августа, погоду в Украине определят активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра.