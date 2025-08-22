04:10  22 августа
22 августа 2025, 07:27

Непогода надвигается на Украину: синоптики предупредили о грозах и шквалах

22 августа 2025, 07:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
С утра в пятницу, 22 августа, синоптики прогнозируют значительные дожди в западных областях: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

Днем непогода сместится на центральную и северную часть страны. В Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для транспорта.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 августа, погоду в Украине определят активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

погода Дожди гроза предупреждение Укргидрометцентр Синоптики лето август
21 августа 2025
07 августа 2025
