На Україну насувається різке похолодання з дощами
В Україні завтра дощитиме і значно похолодає
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами.
На решті території України – без опадів.
Вночі очікується +7…+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах буде +4…+8 градусів.
Протягом дня вівторка на півночі очікується +14…+18 градусів, на півдні +23…+27 градусів, на решті території України буде +18…+22 градуси.
"І ще важлива деталь - рвучкий вітер західного походження", – підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, 25 серпня на Буковині зафіксували 5-градусний мороз. Прохолодно було в більшості регіонів України.
25 серпня 2025
07 серпня 2025
