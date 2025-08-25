21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 20:40

Стало відомо, чи підвищуватимуть штрафи за порушення мовного законодавства

25 серпня 2025, 20:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зараз не варто підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, з огляду на Кодекс України про адміністративні правопорушення, наразі справи про порушення мовного законодавства розглядаються виключно щодо фізичних осіб.

"Штраф – це не самоціль, це вже крайній захід. Але коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати", – зазначила Івановська.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року було зафіксовано 524 порушення мовного законодавства. Було складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб'єктам підприємницької діяльності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна мова штраф мовний омбудсмен суспільство
Гарантії безпеки для України мають бути рівня НАТО, – МЗС Німеччини
25 серпня 2025, 07:50
Понад 13 тисяч українців спробували незаконно перетнути кордон цього року
25 серпня 2025, 07:41
Нарешті вдома: українські воїни та цивільні повертаються після тривалого полону
24 серпня 2025, 17:53
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з вікна
25 серпня 2025, 22:35
На Дніпропетровщині безхатьки захопили укриття
25 серпня 2025, 22:15
США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп
25 серпня 2025, 21:56
Вражає: дружина Позитива показала результат на вагах через 8 місяців після пологів
25 серпня 2025, 21:48
Відомого американського актора та режисера внесли до бази "Миротворець"
25 серпня 2025, 21:40
У Харкові чоловік вигадав напад, щоб врятувати кохану від тюрми
25 серпня 2025, 21:37
На Україну насувається різке похолодання з дощами
25 серпня 2025, 21:05
На Хмельниччині двох екс-посадовців підозрюють у розкраданні 11 млн грн на забудові лікарняного корпусу
25 серпня 2025, 20:57
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »