Стало відомо, чи підвищуватимуть штрафи за порушення мовного законодавства

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зараз не варто підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, з огляду на Кодекс України про адміністративні правопорушення, наразі справи про порушення мовного законодавства розглядаються виключно щодо фізичних осіб.

"Штраф – це не самоціль, це вже крайній захід. Але коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати", – зазначила Івановська.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року було зафіксовано 524 порушення мовного законодавства. Було складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб'єктам підприємницької діяльності.