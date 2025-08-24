Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

Сегодня в Украину возвращаются украинские граждане, находившиеся в плену

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в сообщении Телеграмм-канала, передает RegioNews.

В число освобожденных входят военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские лица. Большинство из них были захвачены еще в 2022 году.

Украинцы после длительного плена возвращаются домой

Среди возвращенных – журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года.

"Наконец-то он дома, в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Воины и гражданские уже в Украине

Президент подчеркнул, что обмены продолжаются, и выразил благодарность всем, кто присоединяется к этому процессу:

"Возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность нашим людям возвращаться".

Обмены воинов и гражданских продолжаются

Зеленский подчеркнул, что возвращение граждан является приоритетом для государства, а работа по обмену пленных продолжается.

Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Николаенко после трех лет плена вернулся в Украину. Его освобождение стало неожиданным подарком для близких и поводом для сильных эмоций.