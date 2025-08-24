13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
14:16  24 августа
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 17:53

Наконец-то дома: украинские воины и гражданские возвращаются после длительного плена

24 августа 2025, 17:53
Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Сегодня в Украину возвращаются украинские граждане, находившиеся в плену

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в сообщении Телеграмм-канала, передает RegioNews.

В число освобожденных входят военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские лица. Большинство из них были захвачены еще в 2022 году.

Украинцы после длительного плена возвращаются домой

Среди возвращенных – журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года.

"Наконец-то он дома, в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Воины и гражданские уже в Украине

Президент подчеркнул, что обмены продолжаются, и выразил благодарность всем, кто присоединяется к этому процессу:

"Возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность нашим людям возвращаться".

Обмены воинов и гражданских продолжаются

Зеленский подчеркнул, что возвращение граждан является приоритетом для государства, а работа по обмену пленных продолжается.

Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Николаенко после трех лет плена вернулся в Украину. Его освобождение стало неожиданным подарком для близких и поводом для сильных эмоций.

В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над тремя селами, – Сырский
24 августа 2025, 17:02
РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25
Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко освободили из российского плена
24 августа 2025, 16:07
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
