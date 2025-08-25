Працівники НАБУ закликали до публічного розгляду справи Магамедрасулова

Фото: Суспільне Новини/Анна Самара

Працівники Національного антикорупційного бюро підписали колективне звернення до Київського апеляційного суду з вимогою зробити відкритим розгляд справи щодо арешту їхнього колеги – Руслана Магамедрасулова

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Сьогодні 25 серпня о 12:30 суд має розглянути апеляцію на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Понад 300 працівників НАБУ підписали звернення, в якому заявили, що вважають публічність критично важливою – щоб суспільство могло ознайомитися з обвинуваченнями та доказами.

У заяві наголошується, що співробітники Бюро не вимагають "індульгенції" для колеги, але переконані, що справа має "ознаки процесуального свавілля, зумовленого політичною метою".

Нагадаємо, у липні співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв'язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.

Нещодавно в Офісі Генпрокрора розповіли про нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ та його батька.