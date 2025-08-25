11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 12:07

Працівники НАБУ закликали до публічного розгляду справи Магамедрасулова

25 серпня 2025, 12:07
Фото: Суспільне Новини/Анна Самара
Працівники Національного антикорупційного бюро підписали колективне звернення до Київського апеляційного суду з вимогою зробити відкритим розгляд справи щодо арешту їхнього колеги – Руслана Магамедрасулова

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Сьогодні 25 серпня о 12:30 суд має розглянути апеляцію на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Понад 300 працівників НАБУ підписали звернення, в якому заявили, що вважають публічність критично важливою – щоб суспільство могло ознайомитися з обвинуваченнями та доказами.

У заяві наголошується, що співробітники Бюро не вимагають "індульгенції" для колеги, але переконані, що справа має "ознаки процесуального свавілля, зумовленого політичною метою".

Нагадаємо, у липні співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв'язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.

Нещодавно в Офісі Генпрокрора розповіли про нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ та його батька.

НАБУ Руслан Магамедрасулов суд звернення докази
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
Співробітника НАБУ і його батька викрили у незаконних оборудках з РФ: нові деталі у справі
22 серпня 2025, 10:35
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста
25 серпня 2025, 16:09
На Дніпропетровщині чоловік голими руками знешкодив російський дрон
25 серпня 2025, 15:44
В Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого за Ізмаїлом"
25 серпня 2025, 15:41
На Житомирщині керівника лікарні підозрюють у заробітку на фіктивних обстеженнях пацієнтів
25 серпня 2025, 15:28
У Кременчуці хлопець загинув після падіння з вікна – поліція з'ясовує обставини
25 серпня 2025, 15:14
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів
25 серпня 2025, 14:44
У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція
25 серпня 2025, 14:13
У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні
25 серпня 2025, 14:02
На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув
25 серпня 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
