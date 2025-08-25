Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Фото: Міноборони України

Україна та Канада уклали угоду про спільне виробництво оборонної продукції за участі міністрів оборони та лідерів обох країн

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення та створення нових виробничих потужностей в обох країнах, а також на підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

Міністр оборони України Денис Шмигаль підкреслив, що ця домовленість не лише спростить створення українських компаній у Канаді та сприятиме обміну технологіями, а й допоможе забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі.

Він також додав, що підписаний документ посилить стійкість і спроможність України протидіяти російській загрозі.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні 24 серпня приїхав до Києва. Візит відбувся у День незалежності України. Країни домовились про синхронізацію санкцій проти РФ.

