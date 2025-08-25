Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км

фото: hromadske.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку порталу в Instagram.

За даними Defense Express, модернізована версія "Нептуна" пройшла випробування ще в березні та вже застосовується для ударів по РФ. Вона здатна вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Приблизна довжина ракети становить понад 6 метрів.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць. Про це заявила керівниця виробництва Ірина Терех.