Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
Державний портал «Зброя» уперше показав ймовірне зображення модернізованої української крилатої ракети «Нептун»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку порталу в Instagram.
За даними Defense Express, модернізована версія "Нептуна" пройшла випробування ще в березні та вже застосовується для ударів по РФ. Вона здатна вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Приблизна довжина ракети становить понад 6 метрів.
Раніше ми повідомляли про те, що Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць. Про це заявила керівниця виробництва Ірина Терех.
