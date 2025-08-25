09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
25 серпня 2025, 10:46

Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км

25 серпня 2025, 10:46
фото: hromadske.ua
Державний портал «Зброя» уперше показав ймовірне зображення модернізованої української крилатої ракети «Нептун»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку порталу в Instagram.

За даними Defense Express, модернізована версія "Нептуна" пройшла випробування ще в березні та вже застосовується для ударів по РФ. Вона здатна вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Приблизна довжина ракети становить понад 6 метрів.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць. Про це заявила керівниця виробництва Ірина Терех.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
