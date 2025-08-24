Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Сьогодні в Україну повертаються українські громадяни, які перебували в полоні

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

До числа звільнених входять воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були захоплені ще у 2022 році.

Українці після тривалого полону повертаються додому

Серед повернених – журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині у березні 2022 року.

"Нарешті він удома, в Україні", – наголосив Зеленський.

Воїни та цивільні вже в Україні

Президент підкреслив, що обміни тривають і висловив подяку всім, хто долучається до цього процесу:

"Можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися".

Обміни воїнів та цивільних тривають

Зеленський наголосив, що повернення громадян є пріоритетом для держави, а робота з обміну полонених триває.

