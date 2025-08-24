13:18  24 серпня
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
14:16  24 серпня
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2025, 17:53

Нарешті вдома: українські воїни та цивільні повертаються після тривалого полону

24 серпня 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

Сьогодні в Україну повертаються українські громадяни, які перебували в полоні

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

До числа звільнених входять воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були захоплені ще у 2022 році.

Українці після тривалого полону повертаються додому

Серед повернених – журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині у березні 2022 року.

"Нарешті він удома, в Україні", – наголосив Зеленський.

Воїни та цивільні вже в Україні

Президент підкреслив, що обміни тривають і висловив подяку всім, хто долучається до цього процесу:

"Можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися".

Обміни воїнів та цивільних тривають

Зеленський наголосив, що повернення громадян є пріоритетом для держави, а робота з обміну полонених триває.

Нагадаємо, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко після трьох років полону повернувся до України. Його звільнення стало несподіваним подарунком для близьких та привід для сильних емоцій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна обмін полонених повернення додому повернення українців ЗСУ цивільні
На Донеччині ЗСУ відновили контроль над трьома селами, – Сирський
24 серпня 2025, 17:02
РФ заявила про захоплення Філії на Дніпропетровщині: що відомо насправді
24 серпня 2025, 16:25
Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка звільнили з російського полону
24 серпня 2025, 16:07
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Втратив палець: актор Артур Логай розповів про нещасний випадок на скеледромі в Києві
24 серпня 2025, 18:40
На Донеччині ЗСУ відновили контроль над трьома селами, – Сирський
24 серпня 2025, 17:02
РФ заявила про захоплення Філії на Дніпропетровщині: що відомо насправді
24 серпня 2025, 16:25
Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка звільнили з російського полону
24 серпня 2025, 16:07
На Харківщині ворожий дрон влучив у магазин: постраждав місцевий житель
24 серпня 2025, 15:39
Мінлива хмарність і короткочасні дощі: якою буде погода 25 серпня
24 серпня 2025, 15:00
Росія нарощує виробництво дронів Shahed: понад 6 тисяч щомісяця, – CNN
24 серпня 2025, 14:39
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії
24 серпня 2025, 14:16
На Рівненщині внаслідок ДТП постраждали двоє осіб
24 серпня 2025, 14:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »