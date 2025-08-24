Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Вночі невеликі опади прогнозують на Лівобережжі та місцями у Київській, Черкаській і Кіровоградській областях. Вдень короткочасні дощі можуть пройти на Волині та Рівненщині, тоді як на більшості території країни опади не передбачаються.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-20°. У південних областях вдень прогнозують 19-24°, у Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Над містами України – мінлива хмарність

Для Київщини та столиці 25 серпня також характерна мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі по області можливий місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі 7-12°, вдень 15-20°. У Києві очікується 10-12° вночі та 18-20° вдень.

Метеорологи радять брати із собою парасолі на випадок короткочасного дощу та обережно пересуватися в гірських районах, де вночі та вранці можливе охолодження повітря.

