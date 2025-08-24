13:18  24 серпня
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
14:16  24 серпня
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 14:39

Росія нарощує виробництво дронів Shahed: понад 6 тисяч щомісяця, – CNN

24 серпня 2025, 14:39
Фото: ілюстративне
На заводі "Алабуга" в Татарстані щомісяця можуть виготовляти понад шість тисяч таких апаратів

Про це повідомляє CNN із посиланням на українську військову розвідку, передає RegioNews.

Масове виробництво дозволило Москві суттєво знизити собівартість – від 200 тисяч доларів за одиницю на початку війни до близько 70 тисяч у 2025 році.

Водночас аналітики з вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) наводять інші підрахунки. За їхніми оцінками, вартість Shahed-136 коливається від 20 до 50 тисяч доларів за один дрон. Для порівняння, перехоплення такої цілі зенітною ракетою обходиться у понад 3 мільйони доларів.

Це дозволяє Кремлю активніше проводити нічні атаки

Низька ціна виробництва створює для Кремля можливість значно частіше застосовувати дрони у нічних і масованих атаках. Якщо раніше великі обстріли відбувалися приблизно раз на місяць, то нині, за даними CSIS, середній інтервал скоротився до восьми днів.

Для цивільного населення така тактика означає постійну небезпеку. У містах і селах дедалі частіше лунають сирени, а люди змушені проводити ночі в укриттях, усвідомлюючи, що загроза з повітря може виникнути будь-якої миті.

Нагадуємо, Норвегія планує значно збільшити фінансову допомогу Україні для зміцнення ППО. Обладнання для ППО буде постачатися з Німеччини.

