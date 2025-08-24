12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року

Фото: ілюстративне
Очікується чергове зростання цін на хлібобулочні вироби

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами директора компанії "Київхліб" Юрія Левченко, зростання вартості продукції пов'язане з підвищенням цін на борошно, енергоносії та збільшенням фонду заробітної плати. Він зазначив, що більшість хлібопекарських підприємств працюють фактично на межі рентабельності, а частина вже зазнає збитків.

Левченко також наголосив, що після підвищення цін у 2024 році на рівні 20% українці змінили свої споживчі звички. Попит на хліб простих рецептур зріс, тоді як реалізація пшеничних, здобних і булочних виробів скоротилася. Таким чином, маржинальні продукти поступово втрачають ринок.

Серед основних викликів для галузі експерт назвав низьку прибутковість виробництва, енергетичну залежність, падіння купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою та обмеження експорту. Додатковим чинником тиску на ринок стає конкуренція з боку малих приватних підприємців.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць зафіксували зміну цін на морожену рибу. Вартість цього продукту зросла в середньому майже на один відсоток, що відчутно позначається на гаманцях споживачів.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
