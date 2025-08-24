Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами директора компанії "Київхліб" Юрія Левченко, зростання вартості продукції пов'язане з підвищенням цін на борошно, енергоносії та збільшенням фонду заробітної плати. Він зазначив, що більшість хлібопекарських підприємств працюють фактично на межі рентабельності, а частина вже зазнає збитків.

Левченко також наголосив, що після підвищення цін у 2024 році на рівні 20% українці змінили свої споживчі звички. Попит на хліб простих рецептур зріс, тоді як реалізація пшеничних, здобних і булочних виробів скоротилася. Таким чином, маржинальні продукти поступово втрачають ринок.

Серед основних викликів для галузі експерт назвав низьку прибутковість виробництва, енергетичну залежність, падіння купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою та обмеження експорту. Додатковим чинником тиску на ринок стає конкуренція з боку малих приватних підприємців.

