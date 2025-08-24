12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 10:26

Норвегія виділяє майже $700 млн на посилення ППО України

24 серпня 2025, 10:26
Фото: ілюстративне
Норвегія виділяє близько семи мільярдів крон, що становить приблизно 696 мільйонів доларів США, на посилення протиповітряної оборони України

Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни, передає RegioNews.

Згідно з інформацією, обладнання для ППО буде постачатися з Німеччини. Системи включатимуть дві установки Patriot разом із ракетами до них. Окрім цього, Норвегія бере участь у закупівлі сучасних радіолокаційних станцій німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони компанії Kongsberg.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що тісна співпраця з Німеччиною дозволяє забезпечити Україну потужними системами ППО. За його словами, ці заходи спрямовані на захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак.

Міністр оборони Торе О. Сандвік додав, що сучасна протиповітряна оборона також є критично важливою для захисту військових підрозділів та ключової інфраструктури. Разом із німецькими партнерами Норвегія посилює зусилля для підвищення обороноздатності України у цей складний період.

Раніше повідомлялося, що вночі 24 серпня Україну атакували десятки ворожих дронів та ракета "Іскандер-М". Під час удару зафіксовано значну активність на кількох напрямках, а також пошкодження об’єктів у різних регіонах.

Марк Карні відвідав Київ у День Незалежності: заява прем'єр-міністра Канади
24 серпня 2025, 09:28
Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях
24 серпня 2025, 09:06
На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Українські дрони вдарили по найбільшому газовому заводу росії: спалахнула пожежа
24 серпня 2025, 13:35
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
24 серпня 2025, 13:18
Літо закінчується раніше: перший сніг випав на високогір'ї Закарпаття
24 серпня 2025, 12:53
На Буковині зіткнулися чотири авто: четверо травмованих, серед них дитина
24 серпня 2025, 12:22
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:41
Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки
24 серпня 2025, 11:17
Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км
24 серпня 2025, 11:03
Марк Карні відвідав Київ у День Незалежності: заява прем'єр-міністра Канади
24 серпня 2025, 09:28
Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях
24 серпня 2025, 09:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
