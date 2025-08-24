Фото: ілюстративне

Норвегія виділяє близько семи мільярдів крон, що становить приблизно 696 мільйонів доларів США, на посилення протиповітряної оборони України

Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни, передає RegioNews.

Згідно з інформацією, обладнання для ППО буде постачатися з Німеччини. Системи включатимуть дві установки Patriot разом із ракетами до них. Окрім цього, Норвегія бере участь у закупівлі сучасних радіолокаційних станцій німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони компанії Kongsberg.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що тісна співпраця з Німеччиною дозволяє забезпечити Україну потужними системами ППО. За його словами, ці заходи спрямовані на захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак.

Міністр оборони Торе О. Сандвік додав, що сучасна протиповітряна оборона також є критично важливою для захисту військових підрозділів та ключової інфраструктури. Разом із німецькими партнерами Норвегія посилює зусилля для підвищення обороноздатності України у цей складний період.

