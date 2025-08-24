Фото: ілюстративне

У ніч на 24 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Зокрема, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога, а також застосував 72 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітаційні з різних напрямків, серед яких Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Атака розпочалася близько 22:00 23 серпня та тривала кілька годин.

До відбиття повітряного удару були залучені підрозділи Сил оборони України. Працювали авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

За попередніми даними, станом на ранок 24 серпня українським підрозділам ППО вдалося збити або подавити 48 ворожих безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних модифікацій. Проте зафіксовано також влучання: одна ракета і 24 дрони вдарили по десяти об'єктах у різних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що вночі та зранку 23 серпня війська РФ завдали чергових ударів по Сумщині. Тоді під обстріли потрапили житлові будинки та об’єкти інфраструктури, серед пошкодженого – церква.