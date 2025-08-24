12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2025, 09:06

Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях

24 серпня 2025, 09:06
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У ніч на 24 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Зокрема, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога, а також застосував 72 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітаційні з різних напрямків, серед яких Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Атака розпочалася близько 22:00 23 серпня та тривала кілька годин.

До відбиття повітряного удару були залучені підрозділи Сил оборони України. Працювали авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

За попередніми даними, станом на ранок 24 серпня українським підрозділам ППО вдалося збити або подавити 48 ворожих безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних модифікацій. Проте зафіксовано також влучання: одна ракета і 24 дрони вдарили по десяти об'єктах у різних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що вночі та зранку 23 серпня війська РФ завдали чергових ударів по Сумщині. Тоді під обстріли потрапили житлові будинки та об’єкти інфраструктури, серед пошкодженого – церква.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна атака дрони Shahed ППО Масований удар війна
Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48
Росіяни вдарили з авіації по селищу на Харківщині: є постраждалі
23 серпня 2025, 16:49
Відряджену до Запоріжжя суддю відсторонили за виправдання агресії РФ
23 серпня 2025, 16:21
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Українські дрони вдарили по найбільшому газовому заводу росії: спалахнула пожежа
24 серпня 2025, 13:35
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
24 серпня 2025, 13:18
Літо закінчується раніше: перший сніг випав на високогір'ї Закарпаття
24 серпня 2025, 12:53
На Буковині зіткнулися чотири авто: четверо травмованих, серед них дитина
24 серпня 2025, 12:22
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:41
Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки
24 серпня 2025, 11:17
Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км
24 серпня 2025, 11:03
Норвегія виділяє майже $700 млн на посилення ППО України
24 серпня 2025, 10:26
Марк Карні відвідав Київ у День Незалежності: заява прем'єр-міністра Канади
24 серпня 2025, 09:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »