Фото: ОП

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає RegioNews із посиланням на РАР .

"Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", – підкреслив він.

За його словами, російський диктатор не досяг жодної зі своїх цілей, натомість об'єднав Європу та розширив НАТО.

"Путін зазнав невдачі абсолютно у всіх стратегічних цілях. Він об'єднав Європу, він розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, він практично збільшив витрати НАТО на оборону з 2% до 5%. Якщо подивитися на територіальні завоювання, він намагається контролювати Донецьку область вже 12 років, з яких 50% він отримав ще до того, як війна практично почалася... Тож практично всі цілі, які Путін поставив перед собою в цій спецоперації, жодної з них не було досягнуто. Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал в новітній історії, – заявив Стубб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України.

