12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
03:30  23 серпня
В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
23 серпня 2025, 14:48

Росія прагне продовжувати війну, щоб збільшити площу окупованих територій, – Стубб

23 серпня 2025, 14:48
Фото: ОП
Кремль не демонструє готовності до переговорів і планує надалі продовжувати бойові дії

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає RegioNews із посиланням на РАР.

"Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", – підкреслив він.

За його словами, російський диктатор не досяг жодної зі своїх цілей, натомість об'єднав Європу та розширив НАТО.

"Путін зазнав невдачі абсолютно у всіх стратегічних цілях. Він об'єднав Європу, він розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, він практично збільшив витрати НАТО на оборону з 2% до 5%. Якщо подивитися на територіальні завоювання, він намагається контролювати Донецьку область вже 12 років, з яких 50% він отримав ще до того, як війна практично почалася... Тож практично всі цілі, які Путін поставив перед собою в цій спецоперації, жодної з них не було досягнуто. Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал в новітній історії, – заявив Стубб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа

Україна завершення війни перемовини Путін окупація
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20
Зв’язали й пограбували: на Харківщині в квартиру матері військового увірвалися нападники
23 серпня 2025, 14:27
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
23 серпня 2025, 13:54
Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині: наслідки
23 серпня 2025, 13:25
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
23 серпня 2025, 12:54
Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки у Києві: в поліції показали фото
23 серпня 2025, 12:20
Келлог їде до України: мета візиту
23 серпня 2025, 11:51
Під час повернення з бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29
23 серпня 2025, 11:26
Сили ППО вночі ліквідували 36 із 49 ворожих безпілотників
23 серпня 2025, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
