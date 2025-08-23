18:45  22 серпня
23 серпня 2025, 02:30

В Україні почали змінюватися ціни на капусту

23 серпня 2025, 02:30
Ілюстративне фото
Цінники на білокачанну капусту почали змінюватися. Фермери все частіше почали прискорювати реалізацію овочів

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні почали падати ціни на капусту. Це пояснюють тим, що попит дуже низький. Зокрема, через низьку якість. Тому фермери все частіше почали поступатися покупцям. За останній тиждень ціни впали в середньому на 19%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

У популярних мережах супермаркетах ціни на білокачанну капусту такі:

  • Metro 14,98 гривні;
  • Auchan 16,70 гривні;
  • Novus 14,79 гривні;
  • АТБ 14,79 гривні;
  • Megamarket 19,90 гривні;
  • Сільпо 16,30 гривні.

Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.

ціни овочі
