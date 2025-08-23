Ілюстративне фото

Цінники на білокачанну капусту почали змінюватися. Фермери все частіше почали прискорювати реалізацію овочів

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні почали падати ціни на капусту. Це пояснюють тим, що попит дуже низький. Зокрема, через низьку якість. Тому фермери все частіше почали поступатися покупцям. За останній тиждень ціни впали в середньому на 19%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

У популярних мережах супермаркетах ціни на білокачанну капусту такі:

Metro 14,98 гривні;

Auchan 16,70 гривні;

Novus 14,79 гривні;

АТБ 14,79 гривні;

Megamarket 19,90 гривні;

Сільпо 16,30 гривні.

Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.