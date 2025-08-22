Українців готують до нових тарифів на електроенергію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на електроенергію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ExPro.

Головна мета такого рішення – погашення боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду.

За словами експертів, підняття тарифів дозволить зменшити фінансове навантаження між учасниками ринку та сформувати аварійні запаси обладнання на випадок ворожих обстрілів.

За попередніми розрахунками, тарифи для споживачів першого класу напруги зростуть у середньому на 14%, для другого класу – на 23%.

Нагадаємо, із жовтня 2025 року ціни на пальне в Україні можуть зрости на 3-5 грн за літр. Про це свідчать дані AUTODOSUG.