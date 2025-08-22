18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 22:55

Українців готують до нових тарифів на електроенергію

22 серпня 2025, 22:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на електроенергію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ExPro.

Головна мета такого рішення – погашення боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду.

За словами експертів, підняття тарифів дозволить зменшити фінансове навантаження між учасниками ринку та сформувати аварійні запаси обладнання на випадок ворожих обстрілів.

За попередніми розрахунками, тарифи для споживачів першого класу напруги зростуть у середньому на 14%, для другого класу – на 23%.

Нагадаємо, із жовтня 2025 року ціни на пальне в Україні можуть зрости на 3-5 грн за літр. Про це свідчать дані AUTODOSUG.

Кабмін розширив програму безоплатного зубопротезування для військових
22 серпня 2025, 18:11
Нардеп Кузнєцов отримував мільйони на оренду житла від держави, а його дружина купила маєток у Києві – розслідування
22 серпня 2025, 14:07
В українських чиновників вилучили прихованих активів на 30 млн грн
21 серпня 2025, 17:15
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
У Києві знову обмежать рух
22 серпня 2025, 22:11
Все життя провели в окупації: з Криму врятували двох юних хлопців
22 серпня 2025, 21:55
На Вінниччині в пожежі загинула людина
22 серпня 2025, 21:36
Росіяни завдали ударів по Краматорську
22 серпня 2025, 21:27
У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями
22 серпня 2025, 21:20
На Дніпропетровщині знайшли пораненого чоловіка біля пляжу: що відомо
22 серпня 2025, 20:55
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
