Под Киевом нет и не было никакого производства ракет "Фламинго", – глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш"
Под Киевом не существует и никогда не существовало производства ракет "Фламинго"
Об этом сообщает глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш", передает RegioNews.
Комментируя распространение ложной информации в соцсетях и медиа, он призвал не поддаваться панике и не распространять слухи, которые могут привести к опасным последствиям.
По словам Сергея Флеша, российские группы в соцсетях активно репостят сообщения и пытаются найти "производство" Фламинго на фото. Некоторые СМИ также приобщились к распространению этих материалов, а отдельные блогеры подпитывают теории предательства. Он подчеркнул, что никаких военных объектов или производств там нет. Любые попытки атаковать местность могут травмировать людей и нанести ущерб бизнесу.
Глава Центра добавил, что журналисты Associated Press получили возможность сфотографировать только те объекты, которые были доступны для показа. В то же время он отметил, что OSINT (открытая разведка) является важным и опасным инструментом, который всегда следует учитывать при оценке информации.
Напомним, сегодня в российских СМИ распространили сообщения о якобы определенной локации производства ракет "Фламинго" под Киевом. Тамошние журналисты ссылаются на фотографии, где, по их утверждениям, видны украинские цеха и предупреждают о возможных ударах.
Ранее сообщалось, Украина выпускает примерно одну ракету "Фламинго" в день. В перспективе производство планируют нарастить до 200 единиц в месяц.