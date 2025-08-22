11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 15:15

Под Киевом нет и не было никакого производства ракет "Фламинго", – глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш"

22 августа 2025, 15:15
фото: Facebook / Сергей "Флэш"
Под Киевом не существует и никогда не существовало производства ракет "Фламинго"

Об этом сообщает глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш", передает RegioNews.

Комментируя распространение ложной информации в соцсетях и медиа, он призвал не поддаваться панике и не распространять слухи, которые могут привести к опасным последствиям.

По словам Сергея Флеша, российские группы в соцсетях активно репостят сообщения и пытаются найти "производство" Фламинго на фото. Некоторые СМИ также приобщились к распространению этих материалов, а отдельные блогеры подпитывают теории предательства. Он подчеркнул, что никаких военных объектов или производств там нет. Любые попытки атаковать местность могут травмировать людей и нанести ущерб бизнесу.

Глава Центра добавил, что журналисты Associated Press получили возможность сфотографировать только те объекты, которые были доступны для показа. В то же время он отметил, что OSINT (открытая разведка) является важным и опасным инструментом, который всегда следует учитывать при оценке информации.

Напомним, сегодня в российских СМИ распространили сообщения о якобы определенной локации производства ракет "Фламинго" под Киевом. Тамошние журналисты ссылаются на фотографии, где, по их утверждениям, видны украинские цеха и предупреждают о возможных ударах.

Ранее сообщалось, Украина выпускает примерно одну ракету "Фламинго" в день. В перспективе производство планируют нарастить до 200 единиц в месяц.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
