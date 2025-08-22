фото: Facebook / Сергей "Флэш"

Под Киевом не существует и никогда не существовало производства ракет "Фламинго"

Об этом сообщает глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш", передает RegioNews.

Комментируя распространение ложной информации в соцсетях и медиа, он призвал не поддаваться панике и не распространять слухи, которые могут привести к опасным последствиям.

По словам Сергея Флеша, российские группы в соцсетях активно репостят сообщения и пытаются найти "производство" Фламинго на фото. Некоторые СМИ также приобщились к распространению этих материалов, а отдельные блогеры подпитывают теории предательства. Он подчеркнул, что никаких военных объектов или производств там нет. Любые попытки атаковать местность могут травмировать людей и нанести ущерб бизнесу.

Глава Центра добавил, что журналисты Associated Press получили возможность сфотографировать только те объекты, которые были доступны для показа. В то же время он отметил, что OSINT (открытая разведка) является важным и опасным инструментом, который всегда следует учитывать при оценке информации.

Напомним, сегодня в российских СМИ распространили сообщения о якобы определенной локации производства ракет "Фламинго" под Киевом. Тамошние журналисты ссылаются на фотографии, где, по их утверждениям, видны украинские цеха и предупреждают о возможных ударах.

Ранее сообщалось, Украина выпускает примерно одну ракету "Фламинго" в день. В перспективе производство планируют нарастить до 200 единиц в месяц.