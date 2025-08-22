11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 15:15

Під Києвом немає і не було ніякого виробництва ракет "Фламінго", – голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш"

22 серпня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
фото: Facebook / Сергій "Флеш"
Читайте также
на русском языке

Під Києвом не існує і ніколи не існувало виробництва ракет "Фламінго"

Про це повідомляє голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає RegioNews.

Коментуючи поширення неправдивої інформації у соцмережах і медіа, він закликав не піддаватися паніці та не поширювати чутки, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

За словами Сергія Флеша, російські групи в соцмережах активно репостять дописи та намагаються знайти "виробництво" Фламінго на фото. Деякі ЗМІ також долучилися до поширення цих матеріалів, а окремі блогери підживлюють теорії зради. Він наголосив, що ніяких військових об’єктів чи виробництв там немає. Будь-які спроби атакувати місцевість можуть травмувати людей і завдати шкоди бізнесу.

Голова Центру додав, що журналісти Associated Press отримали змогу сфотографувати лише ті об’єкти, які були доступні для показу. Водночас, він зазначив, що OSINT (відкрита розвідка) є важливим і небезпечним інструментом, який завжди треба враховувати під час оцінки інформації.

Нагадаємо, сьогодні в російських ЗМІ поширили повідомлення про нібито визначену локацію виробництва ракет "Фламінго" під Києвом. Тамтешні журналісти посилаються на фотографії, де, за їхніми твердженнями, видно українські цехи, і попереджають про можливі удари.

Раніше повідомлялося, Україна наразі випускає приблизно одну ракету "Фламінго" на день. У перспективі виробництво планують наростити до понад 200 одиниць на місяць.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ виробництво Київська область дезінформація ракета OSINT Фламінго Сергій Флеш
"Розвага" з петардою: у Києві підліток налякав відвідувачів кафе
22 серпня 2025, 14:23
Politico показало кадри випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1
22 серпня 2025, 14:01
У Києві затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини
22 серпня 2025, 12:25
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Мер Павлограда про демонтаж сталінського танку: "Цінності для громади він не представляє"
22 серпня 2025, 16:39
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, є жертви
22 серпня 2025, 16:39
У Житомирі чоловік загинув після ножового поранення від "застільного товариша"
22 серпня 2025, 16:11
Такого фіналу він не очікував: у Луцьку хлопець освідчився коханій дівчині
22 серпня 2025, 15:58
На Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому
22 серпня 2025, 15:55
Від завтра Подільський міст у Києві знову працюватиме в обох напрямках
22 серпня 2025, 15:38
На Київщині солдата судили за бійку з командиром
22 серпня 2025, 15:36
На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн
22 серпня 2025, 15:35
Масова загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому: що сталося
22 серпня 2025, 15:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »