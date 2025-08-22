фото: Facebook / Сергій "Флеш"

Під Києвом не існує і ніколи не існувало виробництва ракет "Фламінго"

Про це повідомляє голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає RegioNews.

Коментуючи поширення неправдивої інформації у соцмережах і медіа, він закликав не піддаватися паніці та не поширювати чутки, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

За словами Сергія Флеша, російські групи в соцмережах активно репостять дописи та намагаються знайти "виробництво" Фламінго на фото. Деякі ЗМІ також долучилися до поширення цих матеріалів, а окремі блогери підживлюють теорії зради. Він наголосив, що ніяких військових об’єктів чи виробництв там немає. Будь-які спроби атакувати місцевість можуть травмувати людей і завдати шкоди бізнесу.

Голова Центру додав, що журналісти Associated Press отримали змогу сфотографувати лише ті об’єкти, які були доступні для показу. Водночас, він зазначив, що OSINT (відкрита розвідка) є важливим і небезпечним інструментом, який завжди треба враховувати під час оцінки інформації.

Нагадаємо, сьогодні в російських ЗМІ поширили повідомлення про нібито визначену локацію виробництва ракет "Фламінго" під Києвом. Тамтешні журналісти посилаються на фотографії, де, за їхніми твердженнями, видно українські цехи, і попереджають про можливі удари.

Раніше повідомлялося, Україна наразі випускає приблизно одну ракету "Фламінго" на день. У перспективі виробництво планують наростити до понад 200 одиниць на місяць.