Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
В четверг, 21 августа, в Украине ожидаются дожди, грозы, а также понижение температуры воздуха
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, атмосферный фронт на протяжении 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и повлечет за собой осадки.
Что касается южной части, больше дождей придется на Одесщину, а вот остальное юг на протяжении 22-23 августа – максимум какие-то локальные капли.
Завтра температура воздуха завтра ожидается очень высокой на юге, на востоке и центральных областях, днем +28…+32 градуса.
На севере в течение дня ожидается +24…+28 градусов.
На западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду, +20…+24.
В Киеве 21 августа дождь возможен вечером, максимальная температура воздуха будет достигать +26 градусов.
Напомним, в среду, 20 августа, в Украине ожидается +30 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-востоке.