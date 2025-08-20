Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 21 августа, в Украине ожидаются дожди, грозы, а также понижение температуры воздуха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт на протяжении 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и повлечет за собой осадки.

Что касается южной части, больше дождей придется на Одесщину, а вот остальное юг на протяжении 22-23 августа – максимум какие-то локальные капли.

Завтра температура воздуха завтра ожидается очень высокой на юге, на востоке и центральных областях, днем +28…+32 градуса.

На севере в течение дня ожидается +24…+28 градусов.

На западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду, +20…+24.

В Киеве 21 августа дождь возможен вечером, максимальная температура воздуха будет достигать +26 градусов.

Напомним, в среду, 20 августа, в Украине ожидается +30 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-востоке.