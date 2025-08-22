Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Температура повітря 23-го серпня в більшості областей України буде невисокою

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у суботу, 23 серпня, вдень очікується +18…+24, місцями +16….+19 градусів, на сході +25…+30 градусів.

На заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі - дощі, грози.

У Києві завтра без істотних опадів, температура повітря впродовж дня становитиме +20...+22 градуси.

Раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав, що 22 серпня прогнозують значні дощі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.