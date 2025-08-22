Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку в п'ятницю, 22 серпня, синоптики прогнозують значні дощі у західних областях: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Вдень негода зміститься на центральну та північну частину країни. У Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для транспорту.



Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 22 серпня, погоду в Україні визначатиме активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру.