Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
Зранку в п'ятницю, 22 серпня, синоптики прогнозують значні дощі у західних областях: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Вдень негода зміститься на центральну та північну частину країни. У Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Зазначається, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для транспорту.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 22 серпня, погоду в Україні визначатиме активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру.